شكرا لقرائتكم خبر عن ‎إتلاف 107 كجم من الخضار والفواكه الفاسدة بأسواق حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الاهتمام بجودة المنتجات الغذائية

الدمام - شريف احمد - شنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مكتبها بمحافظة حفر الباطن، حملة تفتيشية مكثفة على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة.وأسفرت الحملة، التي قادها قسم الأسواق والنفع العام والمسالخ وبتوجيه من مدير المكتب الأستاذ زبن الشمري، عن إتلاف ومصادرة 107 كجم من الخضار والفواكه المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين، مشددة على تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في الأسواق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.