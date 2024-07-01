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‎إتلاف 107 كجم من الخضار والفواكه الفاسدة بأسواق حفر الباطن

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احمد الحميداني - حفر الباطن   0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مكتبها بمحافظة حفر الباطن، حملة تفتيشية مكثفة على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة.
وأسفرت الحملة، التي قادها قسم الأسواق والنفع العام والمسالخ وبتوجيه من مدير المكتب الأستاذ زبن الشمري، عن إتلاف ومصادرة 107 كجم من الخضار والفواكه المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الاهتمام بجودة المنتجات الغذائية

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين، مشددة على تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في الأسواق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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