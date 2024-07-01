شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بدراسة وضع مسارات بالشوارع المزدحمة لسيارات الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، بدراسة مرورية لوضع مسارات في الشوارع الرئيسية المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام.

وعُقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراره اللازم بشأنها.

