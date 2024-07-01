شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تُعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – .

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن جانبه ، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – .

وقال سموه :” تلقيت نبأ وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.