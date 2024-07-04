رويترز: متظاهرون داعمون لغزة يعتلون سطح البرلمان الأسترالي في كانبيرا للتنديد بالحرب الإسرائيلية

افادت وكالة "رويترز"، بأن "متظاهرين داعمين لغزة، يعتلون سطح البرلمان الأسترالي في كانبيرا للتنديد بالحرب الإسرائيلية".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.
وتصرّ حركة حماس في المفاوضات على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
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