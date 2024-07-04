شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام الداخلية اليوم الخميس 4 - 7 – 2024 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية.. 1_ ترتيب الاهلى والداخلية في الدوري يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. 1_ ترتيب الاهلى والداخلية في الدوري يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

2- نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري فاز الاهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة. 3_ الاهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقيةتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 3.68 مليون يورو. 4_تاريخ مواجهات الأهلى والداخليةالتقى فريق الاهلى والداخلية في 19 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع( 16 لقاء بالدوري + 3 بكأس مصر)، حقق الأحمر 14 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت 3 مباريات بالتعادل ، وسجل هجوم الأهلى 38 هدف بينما سجل هجوم الداخلية 11 هدف.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما انتهت اخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

5_أرقام كولر مع الاهلى وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 107 مباراة فاز فى 75 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 203 هدف وتلقت شباكه 70، وخرج بشباك نظيفة فى 62 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.