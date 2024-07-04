شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: على الحكومة الجديدة المسارعة بتطبيق نظام الدورة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، عن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات والمهام، وفي مقدمتها المخرجات الخاصة بالحوار الوطنى، تلك المخرجات التي تطرقت للعديد من الملفات الهامة والحيوية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، قائلا:" الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود السياسية والحزبية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، وكان خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة، ومهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضع المخرجات ضمن برنامجها المرتقب عرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد السعيد غنيم، بإعلان أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي ، قائلا:"هذا التوجه يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، مشددا على ضرورة سرعة العمل على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، وذلك في القطاع الزراعي الذي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة لضرورة سن مجموعة من التشريعات لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن هذه التشريعات ستساهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

