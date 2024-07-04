الدفاع الجوي الروسي اسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن "إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار".

واشار الى ان "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأكد "عدم وقوع إصابات أو أضرار"، مشيرا إلى أن "خدمات العمليات والطوارئ تعمل في المكان".