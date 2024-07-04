الخارجية البرازيلية اسفت لقرار الرئيس الأرجنتيني عدم حضور قمة ميركوسور في الباراغواي

أبدت البرازيل "أسفها لقرار الرئيس الأرجنتيني عدم حضور قمة ميركوسور التي تستضيفها أسونسيون، عاصمة الباراغواي، في الثامن من تمّوز"، ويشارك فيها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ساءت علاقته أخيراً بنظيره الأرجنتيني.

وخلال مؤتمر صخافي في برازيليا، قالت المسؤولة في وزارة الخارجية البرازيلية عن العلاقات مع أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي جيزيلا بادوفان "نحن نأسف لغياب مييلي من الناحية السياسية، من المؤسف أن يقرر رئيس عدم الاجتماع مع نظرائه".

وبقراره عدم حضور القمّة ألغى ميلي لقاء كان مقرراً على هامش القمة بينه وبين الرئيس البرازيلي.

ووصف ميلي نظيره البرازيلي بأنه "يساري صغير" لديه "أنا متضخّمة".

وكان مقرراً أن يجتمع الرئيسان البرازيلي والأرجنتيني في الثامن من تمّوز في أسونسيون خلال قمة ميركوسور، لكنّ الرئاسة الأرجنتينية أعلنت الإثنين أنّ ميلي لن يشارك في قمة التكتل التجاري الذي يضمّ كلاً من البرازيل والأرجنتين والباراغواي والأوروغواي وبوليفيا "لأسباب تتعلق بجدول أعماله".