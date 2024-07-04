السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يدشن بمدينة الريحانية البرنامج التدريبي التطوعي للتمكين الاقتصادي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية البرنامج التدريبي التطوعي للتمكين الاقتصادي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي، وعدد من المسؤولين.

ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من الدورات المتخصصة في مجال الدعم الاقتصادي يستفيد منه 50 شخصاً من ذوي الدخل المحدود.

وتأتي هذه الجهود امتداداً للبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا وإيجاد البرامج التدريبية الملائمة وتحسين مستواهم المعيشي.

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