مشاركة كبيرة بورشة حرفية الكتابة الإبداعية بمركز الثقافة السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة لدعم السينمائيين شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر " حضورا ومشاركة كبيرة بورشة حرفية الكتابة الإبداعية المكثفة وذلك في أولي ايامها "وتستهدف الورشة عدد كبير من المشاركين فئة عمرية ١٨ فما فوق ، وتستمر لمدة اربعة ايام يحاضر خلالها الدكتور الشريف منجود أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون ويتناول فيها مراحل كتابة القصة القصيرة بداية من الفكرة حتي الوصول إلي رسم الشخصيات ودمجها بالمكان والزمن وذلك حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة القصة القصيرة.

وقد أشار د.حسين بكر رئيس المركز في كلمته بإفتتاح الورشة إلي أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية المجانية للجمهور وذلك في إطار خطة الأنشطة الخاصة بالمركز خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.