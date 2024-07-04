السعودية | إجازة والعودة 8 يوليو.. تنبيه رسمي بإغلاق قنصلية المملكة بلوس أنجلوس بدءًا من اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نوّهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، بأن القنصلية العامة ستكون مغلقة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٤م؛ وذلك بمناسبة إجازة فيدرالية.

وأوضحت القنصلية، أن العمل يُستأنف -بمشيئة الله- يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٤م؛ مشيرة إلى أنه يمكن التواصل في الحالات الطارئة -لا قدر الله- على هاتف شؤون السعوديين على الرقم (٣١٠٨٩٥٦٦٤٢).