شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدشن أكبر مشروع إنساني لزراعة القوقعة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، مشروع “سمع السعودية” أكبر مشروع إنساني لزراعة القوقعة في العالم في مدينة غازي عنتاب في تركيا، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.

وأوضح المشرف على المركز، الدكتورعبد الله الربيعة، أن هذا المشروع الضخم يخدم الأطفال من سوريا وتركيا وخصوصاً المناطق المتأثرة بالزلزال، ويتضمن 24 برنامجاً ويخدم أكثر من 940 طفلاً، كل منهم لديه قصة إنسانية تؤلم القلب، مبيناً أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ترسم ابتسامة على شفاه هؤلاء الأطفال وأهاليهم.

وأشار الربيعة إلى تنفيذ برنامج الأطراف الصناعية لتأهيل فاقدي الأطراف السفلية أو العلوية، وكذلك التأهيل النفسي لمتضرري الزلزال، وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر التي فقدت منازلها، وتوزيع السلال الغذائية.