العدل تطلق خدمة "طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف"

أطلقت وزارة العدل خدمة "طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف"، عبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، في إطار توجه الوزارة لتوفير جميع خدمات التقاضي بشكل إلكتروني. ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله. يذكر أن منصة ناجز، تضم أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله. يذكر أن منصة ناجز، تضم أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

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