شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. الجامعة العربية تستعرض الاتفاق من أجل الهجرة الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم، أعمال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، الذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية الدكتور سالم بن سعد القحطاني، وضم الوفد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة ضحى بنت علوي آل إبراهيم. الهجرة النظامية ويناقش المؤتمر على مدى يومين، من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى، توسيع مسارات الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية، وأنماط واتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، وحماية العمال المهاجرين وتمكينهم وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد، وتعزيز التعاون الوطني والثنائي والدولي في مجال الهجرة، ومساهمة شبكة الأمم المتحدة للهجرة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.

