شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ سيارة تخص عائلة علقت في صبوخ درة العروس بجدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق إنجاد من إنقاذ سيارة شفروليه سيلفرادو تخص عائلة علقت في صبوخ درة العروس بجدة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ الفريق للسيارة بيسر وأمان بعدما تعذر صاحبها بعد محاولات عدة من إخراجها .

وحظي المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” وجب عليهم الحظر مستقبلاً من هذه الأماكن والانتباه على مكان توقفهم حتى لا يقعوا في نفس المشكلة مرة أخرى.