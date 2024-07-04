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إنقاذ سيارة تخص عائلة علقت في صبوخ درة العروس بجدة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق إنجاد من إنقاذ سيارة شفروليه سيلفرادو تخص عائلة علقت في صبوخ درة العروس بجدة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ الفريق للسيارة بيسر وأمان بعدما تعذر صاحبها بعد محاولات عدة من إخراجها .

وحظي المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” وجب عليهم الحظر مستقبلاً من هذه الأماكن والانتباه على مكان توقفهم حتى لا يقعوا في نفس المشكلة مرة أخرى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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