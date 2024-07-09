شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": موسم الغبرة ينشط صيفًا ويهدد صحة الإنسان والبيئة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام