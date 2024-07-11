شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين أمانة الطائف و"الصحة " لتعزيز الوعي بالتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم.

وجرت مراسم التوقيع في مكتبه بحي النسيم بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني.



تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز مساهمة القطاعات الحكومية في التنمية الصحية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



التكامل الصحي



تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل الصحي بين الأمانة ومديرية الشؤون الصحية من خلال بث مواد توعوية عبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة، والسماح لفريق بنك الدم بعقد محاضرات توعوية في كافة قطاعات الأمانة، إضافة إلى حث منسوبيها على التبرع بالدم.



كما تشمل الاتفاقية نشر معلومات توعوية عن الأيام العالمية والحملات عبر الشاشات الإلكترونية في التقاطعات والمطارات والأماكن الحيوية، وتسهيل مهمة فريق بنك الدم للتواجد في الحدائق العامة والمواقع الخاصة بالمشاة.

يهدف هذا التعاون إلى دعم الخدمات التقنية الصحية وفقاً لاحتياجات المنشآت الصحية بجودة وكفاءة عالية، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أعلى المعايير.