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مذكرة تفاهم بين أمانة الطائف و"الصحة " لتعزيز الوعي بالتبرع بالدم

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عبدالعزيز العمري - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم.
وجرت مراسم التوقيع في مكتبه بحي النسيم بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز مساهمة القطاعات الحكومية في التنمية الصحية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

مذكرة تفاهم بين أمانة الطائف و
مذكرة تفاهم بين أمانة الطائف و

التكامل الصحي


تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل الصحي بين الأمانة ومديرية الشؤون الصحية من خلال بث مواد توعوية عبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة، والسماح لفريق بنك الدم بعقد محاضرات توعوية في كافة قطاعات الأمانة، إضافة إلى حث منسوبيها على التبرع بالدم.

التبرع بالدم يحمي من أمراض قاتلة- اليوم

كما تشمل الاتفاقية نشر معلومات توعوية عن الأيام العالمية والحملات عبر الشاشات الإلكترونية في التقاطعات والمطارات والأماكن الحيوية، وتسهيل مهمة فريق بنك الدم للتواجد في الحدائق العامة والمواقع الخاصة بالمشاة.

يهدف هذا التعاون إلى دعم الخدمات التقنية الصحية وفقاً لاحتياجات المنشآت الصحية بجودة وكفاءة عالية، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أعلى المعايير.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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