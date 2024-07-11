شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينقذ مريضًا من تسريب معقد في المريء والمعدة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة السمنة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثالث من عمره، كان يعاني من تسريب في المريء والمعدة وتجمع صديدي في الرئة، ناتج عن عملية تحويل مسار معقدة أجريت له خارج المملكة قبل عدة أشهر.



أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني من ضيق في التنفس ونقص في الأكسجين.

ويُعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود تسريب في المريء والمعدة وتجمع صديدي في الرئة. تم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي للحفاظ على سلامته واستكمال الإجراءات الطبية.



تدخل جراحي عاجل



قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل لإزالة التجمع الصديدي المتحوصل داخل تجويف الصدر بواسطة المنظار، بعد الجراحة، نُقل المريض إلى جناح الجراحة لاستكمال العلاج والتدخلات الضرورية لعلاج التسريب، حيث أجرى الفريق منظارًا علاجيًا تكلل بالنجاح.



غادر المريض المستشفى وهو بحالة صحية جيدة، مما يعكس كفاءة الفريق الطبي والجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.