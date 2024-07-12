شكرا لقرائتكم خبر عن بمرسوم ملكي.. إتاحة تكليف الوكلاء بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً يتيح لرئيس الجامعة تفويض أحد وكلاء الجامعة للقيام بمهامه عند غيابه.

وفي حال تعدد الوكلاء، يمكن لرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف أحدهم أو أي شخص آخر بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها . سريان الحكم ينص المرسوم الملكي على إلغاء أي أحكام تتعارض معه في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1414/6/4.

واكد المرسوم على أن يسري هذا الحكم على الجامعات التي لا تزال تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات حتى يتم شمولها بنظام الجامعات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2 .