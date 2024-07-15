شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 4600 فرصة تطوعية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، عن إتاحة أكثر من 4600 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي.

وشملت العديد من الأعمال التطوعية كسقيا الماء وتنظيم الحشود وتقديم وجبات إفطار صائم، وتوزيع الهدايا والمظلات، وغيرها من الأعمال التطوعية خلال العام المنصرم 1445هـ.



عدد الساعات التطوعية

وأوضح تقرير صادر بهذا الشأن أن إجمالي عدد الساعات التطوعية بلغ أكثر من (320.000) ألف ساعة، بمشاركة (33.000) ألف متطوع ومتطوعة، وبعائد اقتصادي قدّر بأكثر من (36.000.000) مليون ريال.



وأبان التقرير أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي، وخدمة المجتمع وتشجع أفراده على التعاون والمساهمة في خدمة بيوت الله.