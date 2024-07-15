انطلاق فعاليات صيف حائل

وتضم الفعاليات عددًا من الأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية شملت المسرح، ومنطقة الأطفال، والمأكولات والمحلات، ومنصة العارضين والعازفين، وبرج المغامرات، وكرات الألوان، الكارتنق، إضافة إلى الفوتو بوث، والعروض البصرية ثلاثية الأبعاد، ومنطقة ألعاب (VR)، والعروض الحية المنوعة، والكرنفال.
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