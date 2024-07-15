انطلاق فعاليات صيف حائل

انطلقت، الأحد، فعاليات «صيف حائل» التي تنظمها أمانة منطقة حائل، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار والسياح القادمين من خارج المنطقة للاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة، وذلك في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن، على مدى 15 يومًا.

وتضم الفعاليات عددًا من الأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية شملت المسرح، ومنطقة الأطفال، والمأكولات والمحلات، ومنصة العارضين والعازفين، وبرج المغامرات، وكرات الألوان، الكارتنق، إضافة إلى الفوتو بوث، والعروض البصرية ثلاثية الأبعاد، ومنطقة ألعاب (VR)، والعروض الحية المنوعة، والكرنفال.