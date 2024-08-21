وتطرق المشاركون إلى الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، ودورها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وناقش المشاركون دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، والمقترحات والتوصيات لتطوير مؤسسات المجتمع المدني بما يكفل دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
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