عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاش بعنوان «مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، بحضور رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان.

وتطرق المشاركون إلى الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، ودورها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وناقش المشاركون دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، والمقترحات والتوصيات لتطوير مؤسسات المجتمع المدني بما يكفل دعم وتعزيز حقوق الإنسان.