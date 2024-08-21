3 خزانات مياه في الرياض

وبينت أن المشروع تضمَّن استكمال تشييّد وتشغيل خزانين للمياه بسعة (10) آلاف متر مكعب لكل خزان، إضافة إلى تشغيل خزان قائم بسعة (4) آلاف متر مكعب، ليصبح إجمالي السعة التخزينية للخزانات (24) ألف متر مكعب.
وأوضحت «المياه الوطنية» أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة واستقرار العمليات التشغيلية وضخ المياه بشكل مستمر وخاصة في الأجزاء المرتفعة في كل من أحياء حطين والنخيل، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع المائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
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