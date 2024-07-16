شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: احذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المرور السعودي من انزلاق المركبات في أثناء هطول الأمطار.

وأوضح عبر حسابه عل تطبيق إكس أن انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار يحدث لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة. نصائح مهمة وقدم المرور عدة نصائح للسائقين في أثناء هطول الأمطار، جاءت كالتالي:

- تجنب المراوغة بين المركبات.

- ترك مسافة أمان.

- تجنب السرعة العالية.

- عدم القيادة في تجمعات المياه.

- تجنب عبور الأودية والشعاب.