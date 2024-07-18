اخبار السعوديه

عاجل ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي

0 نشر
واس-جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا