شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.