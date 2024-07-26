شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث مع مستثمرين برازيليين استكشاف المعادن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الفرص الاستثمارية

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مع رئيس جمعية التعدين البرازيلية "IBRAM" راؤول جونجمان؛ وعدد من المستثمرين البرازيليين، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية في العاصمة البرازيلية برازيليا.وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.وتطرق اللقاء إلى تعزيز الفرص الاستثمارية الحالية في مجال الاستكشاف عن المعادن في المملكة، واستعراض برنامج حوافز الاستكشاف التي تقدمها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما بحث دعم وتشجيع الاستثمار في الحديد والصلب، من خلال التعاون في مشاريع توسيع استخراج خام الحديد في البرازيل، بما يضمن سلسلة توريد آمنة ومستدامة لكلا البلدين.وناقش معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، مع نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية البرازيلية الدكتور باولو رومانو، تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة في مجال المسح الجيولوجي، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال.وشهد اللقاء عرضاً لتجربة هيئة المسح الجيولوجي البرازيلية مع نظامي "SIAGAS" و "RIMAS"، في توفير معلومات وبيانات المياه الجوفية رقمياً، وتغطي شبكة شاملة تهدف إلى إدارة الموارد المائية ومنع الكوارث الطبيعية، كما استعرض تجربة هيئة المساحة الجيولوجية البرازيلية في إدارة المخاطر الجيولوجية وآليات الرصد والتقييم، وإستراتيجيات الوقاية في مجال المخاطر الجيولوجية.