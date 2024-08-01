شكرا لقرائتكم خبر عن بـ32 جناحًا.. تدشين فعاليات مهرجان الفاكهة في طبرجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ طبرجل نادر بن غالب العتيبي يوم الأربعاء، مهرجان الفاكهة الثالث في محافظة طبرجل.

وتجول المحافظ على أجنحة معارض المنتجات الزراعية الذي يتكون من 32 جناحًا، احتوت على أنواع الفاكهة من إنتاج المنطقة، كما تجول في عدد من الأجنحة المشاركة.

دعم واهتمام

وأكد العتيبي أن مهرجانات المنطقة تحظى بمتابعة ودعم واهتمام سمو أمير منطقة الجوف، لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي، وما تعكسه من القيمة النوعية للمنطقة.

ووجه شكره إلى العاملين بالمهرجان من أعضاء ومشاركين ومشاركات ومتطوعين ومتطوعات.

إقبال كبير

وشهد الافتتاح إقبالًا كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة ومحافظات المنطقة بالإضافة للمناطق المجاورة، مستمتعين بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات شرائح المجتمع من خلال عدة أجنحة وفعاليات من أهمها، معارض مزارعي الفاكهة ومسرح الفعاليات، وجناح الفنون التشكيلية، وأجنحة الأسر المنتجة، بقسميها في السجاد والأكلات الشعبية.

بالإضافة لأجنحة الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية.