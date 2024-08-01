شكرا لقرائتكم خبر عن ما التصرفات الصحيحة لحظة انفجار الإطار أثناء القيادة؟ المرور يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المرور السعودي أن التصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ في أثناء القيادة، يسهم في الحفاظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.

وعبر حسابه على تطبيق إكس قدم المرور نصائح مهمة، عن طريق مادة فيلمية تشرح كيفية التصرف في حال انفجار إطار السيارة.

وجاءت النصائح كالتالي:

- اقبض على عجلة القيادة بإحكام للسيطرة على اتجاه المركبة.

- ارفع قدمك عن دواسة الوقود.

- شغل إشارة الطوارئ (الفلشر).

- عدم الضغط على المكابح.

- تأكد من خلو الطريق عن يمينك.

- اتجه إلى المسار الأيمن بالتدريج.