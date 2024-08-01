شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار خفيفة على ينبع والعيص والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطار خفيفة.وتشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على محافظتي ينبع والعيص.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء.