شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الاستثمار مع مسؤولين مصريين في العلمين والان نبدء بالتفاصيل



وأكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع أن المملكة ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، موضحا بأن المملكة أكبر مستثمر في مصر، وستمنح الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة, منوها بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم المستثمرين السعوديين. العلاقات بين المملكة ومصر أكد رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر وحرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات بينهما إلى مستويات أكبر.

كما أكد أن البلدين يعملان بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، وأن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للجانبين. حل مشكلات المستثمرين وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومته على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية

وأشار الدكتور مدبولي إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة. الاستثمار في النقل التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم في مدينة العلمين المصرية، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري المهندس كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني ومجموعة من المستثمرين السعوديين.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات. الدمام - شريف احمد - عقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين اليوم، اجتماعًا مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني وعدد من المسؤولين المصريين.وأكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع أن المملكة ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، موضحا بأن المملكة أكبر مستثمر في مصر، وستمنح الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة, منوها بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم المستثمرين السعوديين.أكد رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر وحرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات بينهما إلى مستويات أكبر.كما أكد أن البلدين يعملان بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، وأن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للجانبين.وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومته على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي أدت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.وأشار الدكتور مدبولي إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة.التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم في مدينة العلمين المصرية، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري المهندس كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني ومجموعة من المستثمرين السعوديين.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.