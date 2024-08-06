شكرا لقرائتكم أبناء وأسر الشهداء والمصابين والمفقودين يزورون مقر إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار عددٌ من أبناء وأسر الشهداء والمصابين والمفقودين، ومجموعة من اللاعبات الناشئات من نادي الهلال، مقر إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي تستضيفه مدينة الرياض حتى 25 أغسطس الجاري.

تفاصيل الزيارتين

وشهد مقر الكأس المقام في بوليفارد رياض سيتي، استقبال زيارتين لمجموعة من منسوبي الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ كجزءٍ من المسؤولية المجتمعية لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث قام ما يقارب 40 من أبناء وأسر الشهداء والمصابين والمفقودين التابعين لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، و17 من ناشئات فريق نادي الهلال، بجولة بين المسارح التي تحتضن المنافسات الاحترافية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في منطقة SEF أرينا، ومتابعة عدد من المنافسات، والاستمتاع بأجواء الكأس وكافة الفعاليات والأنشطة والعروض المصاحبة والمخصصة للجمهور في مختلف مناطق البوليفارد.

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وتستضيف مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في مقر إقامة الكأس، مجموعة من زيارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية أسبوعيًّا حتى نهاية الحدث العالمي؛ بدأت بزيارة من أطفال ومنسوبي هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ متمثلة في مبادرة (السبت البنفسجي)، وتشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، زيارات من منسوبي جمعية (حقق أملهم) لأطفال مرضى السرطان، وأطفال شهداء الواجب تحت مظلة وزارة الدفاع.

يذكر أن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية شهدت حضور أعداد كبيرة من الضيوف والزوار من دول الخليج والعالم العربي ودول العالم، واستقطبت منافسات الحدث العالمي أكثر من مليون زائر خلال النصف الأول من البطولة.