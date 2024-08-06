الرياض - محمد الوسيري - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

شكرا لقرائتكم ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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