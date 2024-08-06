شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مجتمعية لزراعة الشتلات بالشوارع والميادين العامة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.