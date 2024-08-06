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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مجتمعية لزراعة الشتلات بالشوارع والميادين العامة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة محافظة الطائف ممثلة في إدارة الشراكة المجتمعية مبادرة تطوعية لزراعة الشوارع والجزر الوسطية والساحات والميادين العامة بمشاركة المتطوعين، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي تدعمها الأمانة لتعزيز الوعي البيئي، وزيادة المسطحات الخضراء.
وتم تنفيذ للمبادرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة حيث أتاحت الأمانة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في خدمة مدينة الورد، واستثمار طاقاتهم الإيجابية في تنمية الغطاء النباتي بالمحافظة، وقد تم توفير الشتلات الزراعية من قبل الأمانة، ودعم المبادرة بفريق متخصص من إدارة الحدائق لإرشاد المتطوعين بكيفية زراعة الشتلات بشكل سليم، بما يحقق زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأنسنة المدينة.
أسهم المتطوعون بفاعلية في زراعة الأشجار والشتلات النباتية المختلفة في العديد من المواقع المختارة بإشراف مهندسي الزراعة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وروعي في اختيار الأنواع الزراعية ملاءمتها للظروف المناخية الحالية.
وأشادت الأمانة بالوعي المجتمعي الواسع بأهمية الشجرة ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، ورعاية الأشجار والغطاء النباتي بالشكل الذي يضمن استدامتها ليستفيد منها الجميع.
يذكر أن إدارة الشراكة المجتمعية تنفذ مبادرات تطوعية متنوعة ومنها دعم الغطاء النباتي بالمحافظة، وتعمل على نشر الوعي البيئي من خلال إشراك أفراد المجتمع في الاعمال التطوعية وللمساهمة في تحقيق الغايات البلدية التنموية والتطويرية في مواكبة مع استراتيجية الأمانة لتعزيز الثقافة التطوعية بمشاركة الشباب والفتيات للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتم تنفيذ للمبادرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة حيث أتاحت الأمانة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في خدمة مدينة الورد، واستثمار طاقاتهم الإيجابية في تنمية الغطاء النباتي بالمحافظة، وقد تم توفير الشتلات الزراعية من قبل الأمانة، ودعم المبادرة بفريق متخصص من إدارة الحدائق لإرشاد المتطوعين بكيفية زراعة الشتلات بشكل سليم، بما يحقق زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأنسنة المدينة.
زراعة الشتلات النباتية
أسهم المتطوعون بفاعلية في زراعة الأشجار والشتلات النباتية المختلفة في العديد من المواقع المختارة بإشراف مهندسي الزراعة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وروعي في اختيار الأنواع الزراعية ملاءمتها للظروف المناخية الحالية.
وأشادت الأمانة بالوعي المجتمعي الواسع بأهمية الشجرة ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، ورعاية الأشجار والغطاء النباتي بالشكل الذي يضمن استدامتها ليستفيد منها الجميع.
يذكر أن إدارة الشراكة المجتمعية تنفذ مبادرات تطوعية متنوعة ومنها دعم الغطاء النباتي بالمحافظة، وتعمل على نشر الوعي البيئي من خلال إشراك أفراد المجتمع في الاعمال التطوعية وللمساهمة في تحقيق الغايات البلدية التنموية والتطويرية في مواكبة مع استراتيجية الأمانة لتعزيز الثقافة التطوعية بمشاركة الشباب والفتيات للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030.