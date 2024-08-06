شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يحصد أربع ميداليات برونزية بأولمبياد "INSO 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المنتخب السعودي للعلوم النووية إنجازاً مشرفاً بحصوله على أربع ميداليات برونزية في أولمبياد العلوم النووية الدولي INSO2024، المقام في مدينة كلارك بالفلبين خلال الفترة من 31 يوليو حتى 7 أغسطس، بمشاركة 55 طالباً وطالبة يمثلون 14 دولة.

ويبرز هذا الإنجاز تميز طلاب تعليم الشرقية والأحساء، حيث أن ثلاثة من الفائزين ينتمون إلى هاتين المنطقتين التعليمية. أظهر الطلاب السعوديون تفوقهم في هذا الحدث العلمي البارز مما يبرهن على المستوى المتقدم للطلاب السعوديين في المجالات العلمية.



الفائزون بالمسابقة

الفائزون في المسابقة هم الطالبة حلا العباد من إدارة تعليم الأحساء في الصف الأول ثانوية، التي حققت ميدالية برونزية بعد أن أكملت 480 ساعة من التدريب المكثف، والطالب عزام العمري من إدارة تعليم جدة، الذي حصل على ميدالية برونزية بعد اجتيازه 480 ساعة من التدريب، والطالب حسن العوض من إدارة تعليم الأحساء، الذي نال ميدالية برونزية بعد اجتيازه 480 ساعة تدريبية، والطالب محمد أكريكش من إدارة تعليم الشرقية، الذي حقق ميدالية برونزية بعد استكماله 480 ساعة تدريبية.

الدعم المستمر من القيادة الرشيدة

هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم في إعداد الطلاب السعوديين للمنافسات العلمية الدولية، ويعزز من مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي. كما يعكس الدعم المستمر والتوجيه الحكيم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع التعليمي، مما يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.