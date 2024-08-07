شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في ملتقى تمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي لتمكين الشباب، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

وانعقد الملتقى في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس، تحت شعار "زيادة... وتمكين".



شهد الحفل الختامي للملتقى حضور محافظ ظفار، صاحب السّمو مروان بن تركي آل سعيد، الذي ألقى كلمة اللجنة المنظمة نيابة عن فارس بن محمد العوفي، مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.



تطوير مهارات الشباب

وأشار العوفي في كلمته إلى أن الملتقى كان فرصة مهمة لتوفير بيئة تفاعلية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب الكشفي في مختلف المجالات.



تخلل الحفل الختامي عروض موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية الكشفية، إلى جانب عرض مرئي يلخص فعاليات الملتقى.

كما جرى إلقاء كلمة نيابة عن المشاركين، وتكريمهم إضافة إلى الجهات التي ساهمت في إنجاح الملتقى، واختتمت الفعاليات بمعرض مصور يعكس تجارب المشاركين.



مجالات ريادة الأعمال

وأوضح سلطان البكيري، عضو الوفد السعودي، أن الملتقى جمع 80 مشاركًا من 13 دولة عربية، وتميز بتقديم ورش عمل وجلسات حوارية مكثفة هدفت إلى تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار لدى المشاركين، وتعزيز علاقاتهم وتعاونهم على المستوى العربي.

وأشار إلى الأثر الإيجابي للملتقى في تعزيز قدرات الشباب في مجالات ريادة الأعمال، معبرًا عن تقديره للمنظمين الذين وفروا بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لاستكشاف معالم محافظة ظفار وما تحويه من تاريخ وثقافة.