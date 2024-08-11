المعتمرون يتوافدون على المدينة تقودهم بطاقة نسك

تشهد المدينة المنورة توافد عدد من المعتمرين على المسجد النبوي والمواقع التاريخية والمساجد الأثرية بالمدينة المنورة، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إصدار أول تأشيرة للعمرة في 22 يونيو.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بحمل بطاقة نسك لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر في جميع محطات الرحلة، وهي بطاقة تعريفية معتمدة تحوي جميع معلومات المعتمر من الصورة واسم الشركة وقائد المجموعة، بالإضافة إلى مقر السكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمكن المعتمر من أدء المناسك، وتحوي على سمات أمنية، وشهدت المواقع التاريخية توافد أعداد كبيرة من المعتمرين برفقة مرشدين سياحيين لشرح المعلومات الهامة عن تلك المواقع.

وتستقبل وزارة الحج والعمرة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك، وتعمل وزارة الحج والعمرة وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم، مع الحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

مميزات لبطاقة نسك

- معلومات الحاج الشخصية.

- السجل الطبي للحاج.

- مقر السكن للحاج بمكة والمدينة.

- اسم الشركة المقدمة للخدمة التي يتبعها المعتمر.

- معلومات قائد المجموعة.