"الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة جازان

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر يني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان.وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة، مشيرًا إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.