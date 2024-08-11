شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية وإيوائية.. مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإغاثية في بلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2351 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024.

واستقبلت عيادات الطب العام 697 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية لهم، وراجع عيادة الباطنية 115 مريضًا، وعيادة الأطفال 240 طفلاً، فيما استقبل قسم الطوارئ 254 مريضًا، وراجع 115 مريضًا عيادة الأسنان.

كما تم استقبلت العيادة النسوية 165 امرأة، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 59 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وتسجيل 43 مريضًا لعيادة العيون، و19 مريضًا لعيادة القلب.

فيما استقبلت عيادة الأشعة التشخيصية 24 مريضًا، وتم إجراء 662 تحليلاً مخبرياً لـ 255 مريضًا، وتنفيذ 157 صورة أشعة لـ 107 مرضى، كما تم إعطاء 91 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 36 مريضًا، وصرف أدوية للأمراض المزمنة لـ 224 مريضًا.

وراجع قسم التثقيف الصحي 28 مستفيدًا، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1509 وصفات طبية. إغاثة السودان ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 338 حقيبة إيوائية استفاد منها 1967 فردًا، و 1046 حقيبة عناية شخصية، استفاد منها 6015 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المفازة بولاية القضارف في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024.

ووزّع المركز أمس الأول 448 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 2576 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م .

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم .

