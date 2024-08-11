شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من 281 مليون مصلٍ والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال عام 1445 هـ أكثر من 281 مليون مصلٍ، بزيادة أكثر من 25 مليون مصلٍ عن العام الذي قبله، وذلك وفق إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأوضحت الإحصائية أن أكثر من 11 مليون مصلي ومصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما - خلال العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 1,8 مليون مصلي، وفق ترتيبات الحجز المسبق عبر تطبيق "نسك" التي تراعي الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة، وتنظيم الدخول خلال الأوقات المخصصة للرجال والنساء.وذلك ضمن منظومة الخدمات الإرشادية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة للعناية بالمصلين والزائرين، وتوفير سبل الرعاية والخدمات التي تمكّنهم من أداء العبادات بيسر وراحة.