الامارات | انطلاق النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" غداً بمشاركة 100 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي، غداً (الأربعاء) النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" والذي تستمر أعماله على مدار يومي 11، 12 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، بمشاركة 100 دولة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودورها الرائد في الاقتصاد الرقمي العالمي ومجالات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس تنظيم الحدث العالمي في دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدّرها للمشهد التقني في المنطقة، ومكانتها كمركز محوري للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبنّي حلول مبتكرة تسخّر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات، كما يبرز تنظيم الحدث سعي دبي الدؤوب نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

وتستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6,000 مشارك ونحو 500 مستثمر و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانيات التجارية للذكاء الاصطناعي وسبل توسيع نطاقها والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة لاسيما في سياقها الاقتصادي، في حين يسعى المهرجان لاستقطاب أكثر من 30,000 مشارك سنوياً خلال دوراته المقبلة.

وقد صيغت أجندة المهرجان لتضم سلسلة من "حوارات تكنولوجيا المستقبل"، والتي شارك فيها من قبل عدد من كبار قادة التكنولوجيا والمستثمرين والجهات التنظيمية. وتتمحور الموضوعات الرئيسية للمهرجان حول تمكين الاقتصادات الرقمية وتعزيز الابتكار، فيما تركز الجلسات الرئيسية على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي؛ ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ والاتجاهات التمويلية؛ ومزايا الذكاء الاصطناعي على القطاعين العام والخاص.

وسيضم المهرجان ممثلين عن أكثر من 20 شركة مليارية عالمية (يونيكورن)، بما في ذلك Builder.ai، و"كوهيسيتي"، و"سيريبراس سيستمز"، و"إنوفيسر"، و"سامبانوفا سيستمز". إضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تدرك دبي دور الابتكار في تعزيز مكانتها كواحدة من مراكز التكنولوجيا الرائدة عالمياً. ويكشف 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' كيف أصبحت هذه التكنولوجيا عاملاً مهماً في إعادة تشكيل الخدمات التقليدية، كما يؤكد المهرجان دور مركز دبي المالي العالمي ومجمع 'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' في جعل دبي قوة دافعة نحو تسريع التبنّي العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يُعتبر 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 'ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي في إطار تعزيز بصمة دبي العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُبرز ريادة المركز في هذا المجال. وتُظهر مستويات الاهتمام العالية بكل من 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' و'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' كيف تتحول أنظار مجتمع الذكاء الاصطناعي إلى دبي باعتبارها وجهة عالمية تقود إرساء معايير الابتكار في هذا القطاع سريع التطور للارتقاء بمستويات الأداء وخلق بيئات عمل مُبتكرة".

وكانت "حوارات تكنولوجيا المستقبل" قد شهدت توقيع قادة القطاع على اتفاقيات تعاون مع "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، مؤكدة التزامهم بإحداث تأثير ملموس، ومن بينهم: شركة الفردان للصرافة، وغُرف دبي، وشركة هولون، وHP.

وستشمل أجندة المهرجان أيضاً "كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل" الذي يهدف إلى عرض حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة وتعزيز مكانة دبي مركزاً جديداً للجيل الجديد من التطور التكنولوجي.

وتعتبر مسابقة "كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل" مسابقة مخصصة للشركات الناشئة يستضيفها "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وينظمها "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" وشركة "تريسكون".

وشهدت نتيجة التصفيات الأوليّة المؤهلة للمسابقة والتي أقيمت خلال اجتماعات "حوارات تكنولوجيا المستقبل"، وصول كل من "مومينت" و"نيتل إس. آر. أو." و"أوربي إيه إل" إلى قائمة أفضل ثلاث شركات ناشئة أكدت مشاركتها ضمن نهائيات "كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل". وحلّت بعدها شركات "ناش فينتك إكس"، و"وبلاتا"، و"سيكيور بلينك" من التصفيات المؤهلة الثانية.

وعلاوة على تقديم أفكارها أمام مجموعة عالمية من المستثمرين، ستحصل الشركة الفائزة في مسابقة الشركات الناشئة على دعم للحصول على الترخيص من "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، كذلك الحصول على التوجيه والإرشاد من خبراء القطاع، وإبراز العلامة التجارية عالمياً وبين لاعبي القطاع بالإضافة إلى تعزيز مسيرة النجاح من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، يعتبر 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 'ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي (DUB.AI) والتي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي من قبل كافة القطاعات الحيوية ذات الصلة. ويمكن التعرف على مزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: dubaiaiweb3festival.com