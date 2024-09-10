الامارات | السعودية تنجو من "كمين الصين" في تصفيات كأس العالم بهدف "قاتل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ المدافع حسن كادش منتخب السعودية وقاده إلى الفوز على مضيفه الصين 2-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجّل اللاعب السعودي حسن كادش هدف التعادل (39) ثم الفوز (90) بعدما أعطى علي لاجامي (14 بالخطأ في مرماه) التقدّم للصين، علما بأن السعودية لعبت بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 19 اثر طرد محمد كنو بالبطاقة الحمراء.

ورفعت السعودية رصيدها إلى أربع نقاط، بعد بداية مهزوزة بالتعادل مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى، في مباراة أهدر فيها الفوز من ركلة جزاء نفذها محمود الدوسري.

وكان يُمكن لطريق السعودية في التأهل إلى مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك أن يصبح صعبا لولا تحقيق الفوز، إذ تواجه اليابان وأستراليا لاحقا، كما البحرين التي حققت الفوز على أستراليا في الجولة الأولى، في المقابل، بقيت الصين من دون نقاط بعد الخسارة المذلة أمام مضيفتها اليابان بسباعية نظيفة.