شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الباحة ومحافظاتها اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

