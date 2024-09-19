اكد وزير الدفاع التايواني أن "أجهزة الأمن التايوانية تولي اهتماما كبيرا لحادثة انفجار أجهزة النداء "البيجر" في لبنان"، لافتا الى انه "لا يوجد تنسيق مسبق بين تايوان وإسرائيل بشأن تفجير آلاف أجهزة البيجر في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التايواني: لا يوجد تنسيق مسبق بين تايوان وإسرائيل بشأن تفجير آلاف أجهزة البيجر في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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