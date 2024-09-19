آيكوم: جهاز اللاسلكي "آي سي-في82" أوقف انتاجه قبل عشر سنوات ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا

كشفت شركة آيكوم اليابانية، أنها "أوقفت قبل حوالى عشر سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي فجرت في لبنان".

وأوضحت الشركة في بيان، أن "طراز آي سي-في82 هي جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويٌصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى تشرين الأول 2014. وقد أوقف انتاجه قبل عشر سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".