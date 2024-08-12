شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب المملكة بالجامعة العربية يناقش عدة موضوعات مع سفيري عمان والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية المغربية

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الدمام - شريف احمد - استقبل مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، في مقر الوفد اليوم، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبد الله بن ناصر الرحبي.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تحت مظلة جامعة الدول الدول العربية.كما استقبل السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، بمقر الوفد اليوم، سفير المملكة المغربية لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير محمد آيت وعلي.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات في إطار جامعة الدول العربية.حضر اللقاء نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية فهد بن خالد الخمعلي.