شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يلتقي ممثلي الوفود في مراسم تنصيب رئيس الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، على شرف الوفود الرسمية المشاركة في حفل مراسم تنصيب فخامته في العاصمة سانتو دومينغو.والتقى نائب وزير الخارجية خلال حفل العشاء الرئيس ومسؤولي الحكومة الدومينيكية وعددٍ من أصحاب ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الحفل.