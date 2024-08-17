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"الخريجي" يلتقي ممثلي الوفود في مراسم تنصيب رئيس الدومينيكان

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واس - سانتو دومينغو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، على شرف الوفود الرسمية المشاركة في حفل مراسم تنصيب فخامته في العاصمة سانتو دومينغو.
والتقى نائب وزير الخارجية خلال حفل العشاء الرئيس ومسؤولي الحكومة الدومينيكية وعددٍ من أصحاب ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الحفل.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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