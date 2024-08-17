شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الفترة الانتقالية في الجابون بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العميد بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد