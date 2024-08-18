482 ألف طالب وطالبة بعسير يبدؤون رحلة الشغف

من خلال تكامل جهود وزارة التعليم وشركائها؛ لبناء أجيال تنافس عالميا، انتظم نحو 482 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 3600 مدرسة بتعليم منطقة عسير، وسط دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله-؛ لتحقيق الطموحات في إعداد وتأهيل أبناء وبنات دوت الخليج وفق رؤية السعودية الطموحة 2030. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن تكامل الجهود بين عناصر ومكونات العملية التعليمية، وبين الأسرة والمدرسة، أسهم في انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، وسط توفير الإمكانات اللازمة، وحرص الطلاب والطالبات على الانتظام بشراكة فاعلة من أولياء الأمور ومديري ومديرات المدارس، مثمنا دور فرق العمل في الإدارة العامة وإدارات التعليم في محافظات المنطقة الذين عملوا على تسخير كافة الإمكانات، مشيرا إلى أن العمل في الميدان التعليمي بالمنطقة يتم بشكل جاد لعكس الجهود التي تبذل من قبل القيادة الرشيدة، والدعم الذي يحظى به تعليم المنطقة من سمو أميرها وسمو نائبه، ومن مقام وزارة التعليم، لإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة دوت الخليج، وتحقق ما يصبو إليه المجتمع، لافتًا إلى أن منسوبي ومنسوبات التعليم قادرون على الوصول بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، ليقود العالم نحو الإبداع.



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