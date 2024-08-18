شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وبحثا التطورات التي تشهدها المنطقة، ومنها جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستجدات في السودان واليمن. استعراض العلاقات الثنائية وقبل نحو يومين كان تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة، ومستجدات جهود إنهاء الحرب على القطاع، وخفض التصعيد في المنطقة.