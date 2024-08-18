شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تستقبل أكثر من 18 ألف طالب مطلع العام الجديد 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جامعة الباحة أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمنتظمين في أكثر من 60 برنامجاً في برامج الدبلومات والبكالوريوس والدراسات العليا بمختلف تخصصاتهم الدراسية في العام الجامعي الجديد 1446هـ.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بالطلبة المستجدين، راجيًا لهم دوام التوفيق ليكونوا أعضاء فاعلين في صنع مستقبل مشرق لهم ولوطنهم، مبيناً أن الجامعة توفر لطلابها وطالباتها جميع الخدمات اللازمة التي تعينهم على دراستهم، في بيئة أكاديمية وتعليمية محفزة.

